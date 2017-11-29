Fenerbahçe gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u konuk etti. Kadıköy'deki maçta rakibini 6-0'la farklı mağlup eden Fenerbahçe, 15 gün sonra oynanacak rövanş maçı öncesinde son 16 turuna katılma yolunda büyük avantaj yakaladı







Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 yendi.

23. dakikada ev sahibi takım, mücadelede öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı'nın içeri çevirdiği topa Alper Potuk altıpas gerisinde bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, savunmada Sezer Özmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Alper Potuk'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu aldıktan sonra şık bir çalımla ceza sahasına giren Janssen'ın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinde ağlara gitti: 2-0

45. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Janssen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Valbuena'nın ortasında ön direkte altıpas gerisindeki Hasan Ali Kaldırım'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0

Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

51. dakikada Fenerbahçe, farkı 4'e yükseltti. Valbuena'nın sağ kanatta taç çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Arka direkte altıpas üzerinde yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'tan dönen topu altıpas içindeki Alper Potuk kafayla ağlara gönderdi: 4-0

66. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Valbuena, daha uygun durumdaki Alper Potuk'u gördü. Bu oyuncunun altıpas gerisinde vuruşunda top filelerle buluştu.

88. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertli futbolcu Ahmethan Köse, ceza sahasında Douhadji'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi ve Douhadji'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ahmethan Köse, 89. dakikada penaltı atışını kullandı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etti ancak diğere çarpan top ağlarla buluştu: 6-0

Sarı-lacivertli ekip, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Erten Ersu, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk (Dk. 68 Ahmethan Köse), Mehmet Ekici (Dk. 51 Chahechouhe), Valbuena (Dk. 69 Dirar), Janssen

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Douhadji, Sezer Özmen, Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 76 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz (Dk. 56 Mendy), Umut Sönmez (Dk. 46 Lingane), Lalawele, Tambe

Goller: Dk. 23, 51 ve 66 Alper Potuk, Dk. 26 Janssen, Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Ahmethan Köse (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 88 Douhadji (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yiğit İncedemir, Dk. 67 Erhan Kartal, Dk. 87 Mendy (Adana Demirspor)