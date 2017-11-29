Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'den kötü haber... Sarı Lacivertliler'in Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adana Demirspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlık yaşadı. Orta saha oyuncusu, maçın ikinci yarısında sakatlanarak kenara geldi, Mehmet'in yerine Aatıf oyuna dahil oldu.