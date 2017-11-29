 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Adana Demirspor maçında sakatlanarak kenara geldi.

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'den kötü haber... Sarı Lacivertliler'in Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adana Demirspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlık yaşadı. Orta saha oyuncusu, maçın ikinci yarısında sakatlanarak kenara geldi, Mehmet'in yerine Aatıf oyuna dahil oldu.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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