Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Adana Demirspor maçında sakatlanarak kenara geldi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
cogolo Fenerden dört tane yemek dokunmadı da Onur'un lafları mı dokundu !!!
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Sivasspor ceza almalı. Bu yazı baştan sona doğru değil. Onur'un dediklerinde bir şey yok. Yaşananlar ortada demiş. Sivası yenmek güzel demiş
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
okan bıktım bunun yüzünü spor haberlerinde görmekten magazinle ilgilenmiyorum gitsin orada takılsın
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