 Maça damga vuran an! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Maça damga vuran an!

    Maça damga vuran an!

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra sarı lacivertli futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.

    Kazandıkları 3 puanla lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 6'ya indiren sarı lacivertliler bunun sevincini sahaya çökerek yaşadı. Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın değerlendirilmesini yaptığı canlı yayında "Fenerbahçe için bu görüntü çok önemli. Oyuncular kazanma hırsını kazanmış ve mücadelelerin öneminin farkında" yorumlarında bulundu.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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