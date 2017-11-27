Maça damga vuran an!
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra sarı lacivertli futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.
Kazandıkları 3 puanla lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 6'ya indiren sarı lacivertliler bunun sevincini sahaya çökerek yaşadı. Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın değerlendirilmesini yaptığı canlı yayında "Fenerbahçe için bu görüntü çok önemli. Oyuncular kazanma hırsını kazanmış ve mücadelelerin öneminin farkında" yorumlarında bulundu.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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