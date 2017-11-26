Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'deki çıkış Aziz Yıldırım'ın eseri"
Aykut'un istifa ettim, ediyorum, gittim diye ortaya bıraktığı bombadan evveliki Fenerbahçe ile bu Fenerbahçe arasında bir fark var: O açıklamadan sonraki Fenerbahçe kavga ediyor. Ondan evvelki Fenerbahçe sanki uyuşmuş, oynasam da olur oynamasam da olur, pas vereyim mi, ayağımı uzatayım mı havasında oynuyordu. Ondan sonraki Fenerbahçe'de iyi oyun var mı hayır ama kavga ediyorlar. Hiç kimse sahte oynamıyor.
Türkiye'de şimdi olağanüstü hal var. Neden oldu. Ters giden şeyler oldu o yüzden... Fenerbahçe'de de olağanüstü hal oldu. Başkan gitti yatağa yorganı aldı. Teknik direktör, futbolcular işi halledemediler iş yönetime kaldı çok net. Beşiktaş'ta futbolcular tekni kadam hallediyor şimdilik. Yarın ne olur bilinmez. Ama bu ikisi halledemediği için yönetimler sahaya girdi.
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