Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'deki çıkış Aziz Yıldırım'ın eseri"

Aykut'un istifa ettim, ediyorum, gittim diye ortaya bıraktığı bombadan evveliki Fenerbahçe ile bu Fenerbahçe arasında bir fark var: O açıklamadan sonraki Fenerbahçe kavga ediyor. Ondan evvelki Fenerbahçe sanki uyuşmuş, oynasam da olur oynamasam da olur, pas vereyim mi, ayağımı uzatayım mı havasında oynuyordu. Ondan sonraki Fenerbahçe'de iyi oyun var mı hayır ama kavga ediyorlar. Hiç kimse sahte oynamıyor.