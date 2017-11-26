 F.Bahçe'den taraftara uyarı! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    F.Bahçe'den taraftara uyarı!

    F.Bahçe'den taraftara uyarı!

    Resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan , taraftarların stada powerbank (harici şarj) cihazlarıyla alınmayacaklarını duyurdu.

    İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama:

    30 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu boyunca, müsabaka günleri taraftarların üzerinde bulunan powerbank (harici şarj) cihazları stadyumlara alınmayacaktır.

    Taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçlarımıza powerbank (harici şarj) cihazı getirmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:23
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