F.Bahçe'den taraftara uyarı!
Resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Fenerabahçe, taraftarların stada powerbank (harici şarj) cihazlarıyla alınmayacaklarını duyurdu.
İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama:
30 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu boyunca, müsabaka günleri taraftarların üzerinde bulunan powerbank (harici şarj) cihazları stadyumlara alınmayacaktır.
Taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçlarımıza powerbank (harici şarj) cihazı getirmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:23
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Tudor açtı ağzını yumdu gözünü
Toplam 17
Yorum
gs li tudor efendi bjk maçını kazan sonra havaya gir daha erken konuşman için ve iddaa ediyorum gs ya deknik adam olman için çok çalışman lazım
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''100 kupa bile vazgeçiremez''
Toplam 4
Yorum
Kenan Ts un şampiyon olduğunu bütün dünya biliyor,gerçeklerin aydınlanması için zaman sınırsızdır...
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Akbaba kalacak
Toplam 4
Yorum
ahlaksız teklif galatasarayın kimle maç yapıyorsa oradan bir futbolcuya talip olma geleneği sürüyor
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