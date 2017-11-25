Tek pozda üç renk
Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü'nce yürütülen '1907 Okul 1907 Pota' projesi kapsamında Yalova'da 10 okula 17 pota yerleştirildi.
Başkan da takımla gidiyor
CEZALI olduğu için maçları tribünden izleyemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, buna rağmen yarın Antalya'ya gidecek ve takıma destek verecek. Zorlu deplasmanda teknik heyeti ve futbolcuları yalnız bırakmak istemeyen başkanın, maçı kamp yaptıkları otelde izleyeceği belirtildi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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