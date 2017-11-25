 Tek pozda üç renk – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Tek pozda üç renk

    Tek pozda üç renk

    Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü'nce yürütülen '1907 Okul 1907 Pota' projesi kapsamında Yalova'da 10 okula 17 pota yerleştirildi.

    Potaların açılışına Fenerbahçe Başkanı da katıldı. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Yıldırım, burada öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi. Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı öğrencileri yanına çağıran başkan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu an büyük alkış aldı.



    Başkan da takımla gidiyor
    CEZALI olduğu için maçları tribünden izleyemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, buna rağmen yarın Antalya'ya gidecek ve takıma destek verecek. Zorlu deplasmanda teknik heyeti ve futbolcuları yalnız bırakmak istemeyen başkanın, maçı kamp yaptıkları otelde izleyeceği belirtildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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