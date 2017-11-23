 Hazırlıklar tekrar başladı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar tekrar başladı

    Hazırlıklar tekrar başladı
    Fenerbahçe , hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonla deneyen sarı-lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Hazırlıklara bugün devam edilecek.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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