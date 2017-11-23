Hazırlıklar tekrar başladı

Fenerbahçe , hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları deneyen sarı-lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Hazırlıklara bugün devam edilecek.