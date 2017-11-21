Fenerbahçe özüne döndü

İddiaya göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü, savunmadaki hataları gözönünde bulundurarak defansa yardım eden bir orta alan kurdu. Sivasspor karşısında bu planda başarı sağlayan tecrübeli çalıştırıcının kadrosunu aynı düzende sürdüreceği öğrenildi. Fenerbahçe'de sezon başındaki Mehmet Topal-Josef De Souza ikilisinden oluşan orta saha Demir Grup Sivasspor maçıyla geri döndü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yenen golleri önlemek amacıyla orta alanı güçlendirme kararı aldığı ve bu tercihinde tam isabet sağladığı görüldü. Savunmanın yeterli olmadığını düşünen deneyimli teknik adam, Sivasspor maçıyla birlikte daha defansif bir orta sahaya döndü.

Ozan Tufan'ın yerine bu bölgede Mehmet Topal'ı oynatan Kocaman, sezona bu şekilde devam etmeyi planlıyor. Hücumda daha etkili olduklarını ve mutlaka gol bulacaklarını düşünen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun yenen gollerin takımın en büyük sorunu olduğunu tespit etti.

Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi bu haftaki Antalyaspor karşılaşmasında da sarı-lacivertliler ilk etapta rakibini durdurmaya çalışacak. Rakibin taraftar desteğini arkasına alarak kazanmak isteyeceğini ve bunun için baskı kurmaya çalışacağını düşünen teknik direktör Aykut Kocaman, Sivasspor maçında olduğu gibi Soldado hamlesiyle ikinci yarıda sonuç almaya çalışacak.