Dirar: G.Saray bizi motive etti
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Nabil Dirar, Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Dirar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Son iki maçta kazanmak üzereyken son dakika golleriyle istediğimiz skorları alamamıştık. Bu akşam maça çıkarken kafamızda illa ki vardı o kayıplar. Dün akşam Galatasaray'ın kaybetmiş olması bizi motive etti. Yarışın içerisinde Fenerbahçe'de var demek istiyorduk. Yeterince puan kaybettik. Bireysel hatalar yaptık. Golleri yediğimizde başımızı öne eğdiğimizi gördük. Bu akşam çok enerjik olmak düşüncesindeydik, Biz Fenerbahçe'yiz, kendi sahamızda oynuyoruz, bizim için 1-0 da yeterli olmaz"
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:06
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
Dirar: G.Saray bizi motive etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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