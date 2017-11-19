 Dirar: G.Saray bizi motive etti – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    : G.Saray bizi motive etti

    Dirar: G.Saray bizi motive etti

    Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Nabil , Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

    'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Son iki maçta kazanmak üzereyken son dakika golleriyle istediğimiz skorları alamamıştık. Bu akşam maça çıkarken kafamızda illa ki vardı o kayıplar. Dün akşam Galatasaray'ın kaybetmiş olması bizi motive etti. Yarışın içerisinde Fenerbahçe'de var demek istiyorduk. Yeterince puan kaybettik. Bireysel hatalar yaptık. Golleri yediğimizde başımızı öne eğdiğimizi gördük. Bu akşam çok enerjik olmak düşüncesindeydik, Biz Fenerbahçe'yiz, kendi sahamızda oynuyoruz, bizim için 1-0 da yeterli olmaz"

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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