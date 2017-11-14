‘İstanbul harika şehir’

SEZON başında Fenerbahçe'den ayrılıp İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Simon Kjaer, Danimarka basınına konuştu. Tecrübeli stoper "Îstanbul'a kupalar kazanmaya gitmiştim ama olmadı. Orası harika bir şehir. İnsanlar da size çok sıcak şekilde davranıyor" ifadelerini kullandı.