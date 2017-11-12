 Fernandao mutlu değil – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Fernandao mutlu değil

    Fernandao mutlu değil

    Brezilyalı forvetin menajeri Uram: “Fernandao oynamıyor. Bu nedenle mutlu diyemeyiz. Yönetimle konuşacağız. Gerekirse teklifleri değerlendiririz”

    FENERBAHÇE'DE forma şansı bulamayan Jose Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram, oyuncusunun geleceği hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Uram, Fernandao'nun sakatlığının geçtiğini belirterek, "Şu anda bir sorunu yok. Oynamak istiyor ama diğer forvetler tercih ediliyor. Bu nedenle mutlu diyemeyiz" dedi.

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    JOSE'NİN sözleşmesina saygılı olduğunu vurgulayan Uram, transfer iddiaları için de şunları söyledi: "Bursaspor'un devre arasında almak için görüşmelere başladığıyla ilgili bana bilgi gelmedi. Ama Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'dan da ilgilenenler var. Yönetimle konuşuruz. Teklifleri değerlendirmemiz gerekirse değerlendiririz."
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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