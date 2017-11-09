Ekici 11’e
Atakları olgunlaştıracak oyuncu eksikliği duyan F.Bahçe’de M. Ekici’nin iyileşmesi Kocaman’ı sevindirdi. 27’lik yıldızı direkt 11’e monte edecek
HAZIR HALE GELDİ
Aykut Kocaman, sakatlığını atlatan yıldız isim Mehmet Ekici'yi direkt 11'e koymayı düşünüyor. Tecrübeli oyuncunun oyun zekasından faydalanmak isteyen Aykut Kocaman, Ekici'ye özel taktik formüller de geliştiriyor. Deneyimli teknik direktörün amacı tıkanan hücumlara çeşitlilik getirmek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Ekici 11’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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