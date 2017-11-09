 Ekici 11’e – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Ekici 11’e

    Ekici 11’e

    Atakları olgunlaştıracak oyuncu eksikliği duyan F.Bahçe’de M. Ekici’nin iyileşmesi Kocaman’ı sevindirdi. 27’lik yıldızı direkt 11’e monte edecek

    Fenerbahçe'de forma giymek için 6 ay top oynamayan ve bu hareketiyle gönülleri feth eden Mehmet Ekici'nin İstanbul günleri istediği gibi başlamamıştı. Sakatlığı nedeniyle ligde sadece 3 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncunun yokluğu orta sahadaki atak kurulumunu da derinden sarsmıştı.

    HAZIR HALE GELDİ
    Aykut Kocaman, sakatlığını atlatan yıldız isim 'yi direkt 11'e koymayı düşünüyor. Tecrübeli oyuncunun oyun zekasından faydalanmak isteyen Aykut Kocaman, Ekici'ye özel taktik formüller de geliştiriyor. Deneyimli teknik direktörün amacı tıkanan hücumlara çeşitlilik getirmek.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
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