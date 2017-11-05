Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Asbaşkan Ali Yıldırım'la görüşen Aykut Kocaman, ardından basın toplantısına çıktı. Burada istifa edeceğini ima eden Kocaman, ardından takım otobüsünü beklemeden özel arabayla stattan ayrıldı
beIN Sports'un haberine göre; Asbaşkan Ali Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından Osmanlı Stadı'nda toplantı yaptı. Burada kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını Yıldırım'a bildiren teknik direktör Kocaman, daha sonra takım otobüsünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
-
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
-
Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
-
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.