 Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi

    Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Asbaşkan Ali Yıldırım'la görüşen Aykut Kocaman, ardından basın toplantısına çıktı. Burada istifa edeceğini ima eden Kocaman, ardından takım otobüsünü beklemeden özel arabayla stattan ayrıldı

    beIN Sports'un haberine göre; Asbaşkan Ali Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından Osmanlı Stadı'nda toplantı yaptı. Burada kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını Yıldırım'a bildiren teknik direktör Kocaman, daha sonra takım otobüsünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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