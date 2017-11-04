 Fenerbahçe'de iki şok birden! Valbuena ve... – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de iki şok birden! ve...

    Fenerbahçe'de iki şok birden! Valbuena ve...

    Fenerbahçe'de yıldız futbolcu , Osmanlıspor maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 8. dakikada Guiliano'nun golüyle 1-0 öne geçmişti.

    Ancak golün hemen ardından Fransız yıldız Mathieu , sol baldırını göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik heyete iletti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı 9. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Alper Potuk'u dahil etti.

    BİR SAKATLIK DAHA: ISLA
    Sarı lacivertliler Şilili sağ bek Isla da 36. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Isla'nın yerine Şener Özbayraklı dahil oldu.



    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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