Fenerbahçe'de iki şok birden! Valbuena ve...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 8. dakikada Guiliano'nun golüyle 1-0 öne geçmişti.

Ancak golün hemen ardından Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sol baldırını göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik heyete iletti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı 9. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Alper Potuk'u dahil etti.

BİR SAKATLIK DAHA: ISLA

Sarı lacivertliler Şilili sağ bek Isla da 36. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Isla'nın yerine Şener Özbayraklı dahil oldu.







