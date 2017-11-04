Fenerbahçe'de iki şok birden! Valbuena ve...
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena, Osmanlıspor maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 8. dakikada Guiliano'nun golüyle 1-0 öne geçmişti.
Ancak golün hemen ardından Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sol baldırını göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik heyete iletti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı 9. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Alper Potuk'u dahil etti.
BİR SAKATLIK DAHA: ISLA
Sarı lacivertliler Şilili sağ bek Isla da 36. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Isla'nın yerine Şener Özbayraklı dahil oldu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:04
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Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz...
Toplam 1
Yorum
dldld yenilcen aykut kocakafa
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Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı
Toplam 5
Yorum
Nazara geldi. 10 dak kaldı sahada
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Bajic de listede
Toplam 7
Yorum
yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
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