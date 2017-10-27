 Van Persie haftaya takıma katılıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    haftaya takıma katılıyor

    Van Persie haftaya takıma katılıyor
    Yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olan Robin van Persie'nin iyileşme sürecine girdiği, önümüzdeki haftadan itibaren de takıma katılabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, milli takımda sakatlanan yıldızın 1 aylık maaşının FIFA tarafından ödenmesi için başvuruda bulunmuştu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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