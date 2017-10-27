Van Persie haftaya takıma katılıyor

Yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olan Robin van Persie'nin iyileşme sürecine girdiği, önümüzdeki haftadan itibaren de takıma katılabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, milli takımda sakatlanan yıldızın 1 aylık maaşının FIFA tarafından ödenmesi için başvuruda bulunmuştu.