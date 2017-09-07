4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.



Haftanın programı ve hakemler şöyle;



9 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Karabükspor - Beşiktaş (ALİ PALABIYIK)

17:00 Sivasspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)

20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)

10 EYLÜL PAZAR

17:00 Osmanlıspor - Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)

17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)

20:00 Antalyaspor - Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)

20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)

11 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)