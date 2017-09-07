4. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Karabükspor - Beşiktaş (ALİ PALABIYIK)
17:00 Sivasspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)
10 EYLÜL PAZAR
17:00 Osmanlıspor - Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)
17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)
20:00 Antalyaspor - Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)
20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)
11 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:17
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
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