 4. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 07 Eylül 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    4. hafta hakemleri açıklandı

    4. hafta hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

    Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan - Medipol maçını Fırat Aydınus yönetecek.

    Haftanın programı ve hakemler şöyle;

    9 EYLÜL CUMARTESİ
    17:00 Karabükspor - (ALİ PALABIYIK)
    17:00 Sivasspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
    20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)
    20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)
    10 EYLÜL PAZAR
    17:00 Osmanlıspor - Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)
    17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)
    20:00 Antalyaspor - Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)
    20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)
    11 EYLÜL PAZARTESİ
    20:00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:17
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