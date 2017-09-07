Alex de Souza'nın filmi çıkıyor
07 Eylül 2017, Perşembe
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Caue Serur’un yönetmenliğini yaptığı Alex Camera 10 belgesel filmi, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın yaşam öyküsünü anlatıyor. Belgesel Türkiye'de gelecek hafta Eylül'de vizyona girecek.
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