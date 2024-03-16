Konya kaçamadı

Yeni hocası Tolunay Kafkas ile ilk maçında Konyaspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük, 1 puanı 85'te Güven Yalçın ile kurtardı: 1-1. Konuk ekip ilk yarıyı 43'te Ndao'nun eski takımına attığı golle 1-0 önde kapattı. Her iki kalecinin de rakip forvetlere geçit vermediği karşılaşmanın son dakikalarında Güven Yalçın skoru belirledi: 1-1. Karagümkrük ile çıktığı ilk maçını1 puanla kapatan Tolunay Kafkas, hafta içindeki paylaşımıyla gündemde kalan Emre Mor'u kadroya almadı.

'EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ'

Karagümrük ilk ilk maçında berabere kalan Tolunay Kafkas, milli arada zayıf oldukları konuları çalışacaklarını belirterek şöyle konuştu: 9 tane korner kullandık. Gol beklentisinin daha yüksek olması lazım. Kenar oyuncularımızın defans arkasına koşu yapmama özelliği var. Eksiklerin üzerine gideceğiz.