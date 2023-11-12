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Gümrük'ten farklı tarife!

Karagümrük, evinde Sivasspor’u Eysseric, Güven Yalçın ve Serdar Dursun’la devirdi. Ligdeki yenilmezlik serisini 4 haftaya çıkarttı

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Gümrük'ten farklı tarife!

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 3 golle kazandı. İlk yarıyı Eysseric'in 42'deki golüyle önde kapatan kırmızı-siyahlılar, 79'da Güven Yalçın'ın füzesiyle farkı ikiye çıkarttı. 85'te sahne alan Serdar Dursun, 3-0'lık galibiyeti perçinleyen isim oldu. Bu sezon ilk kez rakip ağlara 3 gol yollayan Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkartarak 14 puana ulaştı. İstanbul ekibi, milli ara sonrasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. 14 puanda kalan ve galibiyet hasreti 2 maça çıkan Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

CANEL: 3 PUANI HAK ETTİK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 3 puanı 3 golle aldık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ÇETİN: GELİŞECEĞİZ

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "İyi oynayıp pozisyona giriyoruz ama gol atamıyoruz. Gelecek haftalarda bu yönümüzü geliştirmeliyiz" dedi.

BİR İLKİ YAŞADI

3. galibiyetini alan K.Gümrük, bu sezon ilk kez 3 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir ve Demir'i 2 golle geçmişti.

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Geçtiğimiz hafta Konya ağlarını sarsan Güven Yalçın, dün yine gol sevinci yaşadı. Güven, ligde 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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