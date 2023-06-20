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Fatih Karagümrük Rus forvet Aleksandr Kokorin ile görüştü!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Fiorentina'nın golcüsü Aleksandr Kokorin ile görüşmelere başladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:10 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:11
ENES CEVAHİRCİ
Fatih Karagümrük Rus forvet Aleksandr Kokorin ile görüştü!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet transferini hızlandırdı. Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin hücum hattını güçlendirmek isteyen kırmızı-siyahlılar, Fiorentina forması giyen 32 yaşındaki Aleksandr Kokorin ile görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonu Aris Limassol'da geçiren Rus forvet 30 maçta 13 gol katkısı sağladı.

Bonservisi Fiorentina'da olan golcü oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

47 kez Rusya Milli Takımı'nda görev alan forvet 12 kez gol sevinci yaşadı.

Aleksandr Kokorin Kimdir?

ACF Fiorentina takımında Forvet mevkinde forma giyen Aleksandr Kokorin, 19 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 79 kilo olan Aleksandr Kokorin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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