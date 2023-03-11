Gümrük duvarı

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında 9 haftadır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, yine 9 haftadır 3 puan özlemi çeken Giresunspor'a konuk oldu... Seyircisinin desteğini de arkasına alan Karadeniz temsilcisi, 19. dakikada Mejia'nın ortasında Biraschi'nin topa koluyla müdahalesi gerekçesiyle bir penaltı kazandı. 1 dakika sonra topun başına gelen Riad Bajic, kaleci Batuhan'ı avlayarak Giresunspor'u karşılaşmada 1-0 geçirdi.



ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

Bajic bu kez kontratakta Borja Sainz'a asist yaptı ve ev sahibi ekip, 39. dakikada 2-0 öne geçerek özlemini çektiği galibiyete çok yaklaştı. Ancak 44'te kazanıla frikikte topun başına gelen Levent, adeta örümcek ağlarını alarak Fatih Karagümrük'ün soyunma odasına umutlu gitmesini sağladı: 2-1. İstanbul temsilcisi, 57. dakikada bir penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Arias'ın Ozdoev'e müdehalesi sonrası beyaz noktayı gösterdi. Borini skoru belirledi: 2-2.



ŞANSIZLIK! 2 PUAN GİTTİ

Giresun'un hocası Hakan Keleş, 2 puan kaybettiklerine inandığını söyleyerek şöyle konuştu: Maça iyi başladık ve 2-0 öne de geçtik. Maçın hakkı beraberlikti ama galip gelmek istiyorduk. Uzun süredir galip gelememenin stresi vardı. Şanssızlık ve talihsizlik sonucu 2 puan gitti.



PİRLO: 1 PUAN İYİDİR

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, hedefledikleri sonuca ulaşamasalar da alınan 1 puanın kötü olmadığını dile getirdi. 2-0'dan geri dönmeyi başardıklarına işaret eden Pirlo, "Her maçı kazanmak ve en üst seviyede oynamak hedefimiz" dedi.