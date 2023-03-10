Haberler Süper Lig Giresunspor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Giresunspor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 25. hafta maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Giresunspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 22:06
Giresunspor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 25. hafta heyecan dolu bir maçla başladı. Giresunspor'un, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Giresunspor 20. dakikada Bajic'in penaltıdan ve 39. dakikada Sainz'in golleriyle 2-0 öne geçti.

45. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan skoru 2-1'e getirdi.

58. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Borini kaydettiği penaltı golüyle maçı döndüren isim oldu.

Mücadele bu gollerle 2-2'lik beraberlikle sona ererken Giresunspor 23 puanla 15. sırada yer aldı.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor.

DİĞER
Giresunspor-Karagümrük maçı CANLI İZLE! Süper Lig Giresunspor-Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan’dan cesur poz! 28’lik Gülsim yakın çekim paylaşıp ortağı ateşe verdi! Cesaretini konuşturup...
Jesus'tan olay açıklama! "Çok acı çektim"
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır!
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
ALES geç başvuru ekranı, ücreti, tarihi 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır! G.Saray Kasımpaşa maçına hazır! 21:09
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı! Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı! 20:40
Arda Turan'dan anlamlı davranış! Arda Turan'dan anlamlı davranış! 20:37
"Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapacağız" "Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapacağız" 20:35
Göztepe evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Göztepe evinde Pendikspor'u ağırlayacak. 20:04
G.Saray'a Morutan'dan piyango! G.Saray'a Morutan'dan piyango! 19:55
Daha Eski
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI 18:57
Halkbank set vermedi! Halkbank set vermedi! 18:51
Halkbank deplasmanda kazandı! Halkbank deplasmanda kazandı! 18:48
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i 18:42
Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! 18:20
F.Bahçe'den Sevilla şikayeti! 'Takipçisi olacağız' F.Bahçe'den Sevilla şikayeti! 'Takipçisi olacağız' 18:15