Giresunspor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 25. hafta heyecan dolu bir maçla başladı. Giresunspor'un, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Giresunspor 20. dakikada Bajic'in penaltıdan ve 39. dakikada Sainz'in golleriyle 2-0 öne geçti.

45. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan skoru 2-1'e getirdi.

58. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Borini kaydettiği penaltı golüyle maçı döndüren isim oldu.

Mücadele bu gollerle 2-2'lik beraberlikle sona ererken Giresunspor 23 puanla 15. sırada yer aldı.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor.