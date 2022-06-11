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Pirlo'da işlem tamam!

Karagümrük, 43 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 1 yıllık kontrat imzaladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Pirlo'da işlem tamam!

Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük, uzun süredir gündeminde olan Andrea Pirlo'yla görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, 43 yaşındaki çalıştırıcı Karagümrük'le 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılarak Pirlo'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus'un, 2020-2021 sezonunda 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona ermişti. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı. İtalyan devi, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020- 2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16'da veda etti.

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