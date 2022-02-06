Gümrük geri döndü

Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı. Kalecilerin rakibe şans tanımadığı karşılaşmada eşitlik, 63. dakikada bozuldu. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 2. golünü kaydetti. Karagümrük, 1-0'lık zaferle 33 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Malatya, 16 puanla son sırada kaldı.