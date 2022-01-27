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Son dakika transfer haberi: Edson Mexer Fatih Karagümrük'ün teklifini reddetti

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, Bordeaux forması giyen 33 yaşındaki stoper Edson Mexer'i kiralamak için teklif yaptığı ancak oyuncunun bu teklife olumsuz yanıt verdiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:02
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberi: Edson Mexer Fatih Karagümrük'ün teklifini reddetti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı İstanbul temsilcisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Bordeaux forması giyen 33 yaşındaki Mozambikli savunmacı Edson Mexer, Karagümrük'ün yaptığı kiralama teklifini, kulübü kabul etmesine rağmen geri çevirdi.

Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edson Mexer, bu sezon görev aldığı 17 karşılaşmada rakip fileleri bir kez sarstı.

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