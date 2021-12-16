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Fatih Karagümrük'ten Volkan Demirel bombası! Farioli'nin ardından...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Bununla beraber İstanbul temsilcisinin, Farioli'nin ardından takımın başına getirmek istediği isim belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i getirmek istiyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:46 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:47
Fatih Karagümrük'ten Volkan Demirel bombası! Farioli'nin ardından...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Son olarak İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile çalışan Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından 1. önceliğini belirledi.

VOLKAN DEMİREL TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR
A Spor'un haberine göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde, ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.

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