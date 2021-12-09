Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia futbolcu bıraktı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

Daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu;

"Küçük yaşlardan itibaren tek bir hayalim vardı, profesyonel bir futbolcu olmak.

Oraya ulaşmak için kendimi çok çalışmaya, fedakarlık yapmaya, ama hepsinden önemlisi kariyerimin her aşamasında yeni hedefler belirlemeye zorlamam gerekiyordu.

Allah'a çok şükür profesyonel bir futbolcu olma şansım oldu ama dedikleri gibi bu meslekte en zoru ilk sözleşmenizi imzalamak değil, zamanla devam etmektir.

Futbola 15 yıldan fazla "iyi ve sadık hizmet"ten sonra, en prestijli yarışmalarda oynadıktan sonra kariyerime son vermeye karar verdim!

Kariyerim boyunca kendimi geliştirmeme izin veren harika insanlarla tanıştım, bu yüzden bulunduğum tüm kulüplere saygılarımı sunmak istiyorum:

OM, Lorient, Turlar, Clermont, Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus Turin, Duhail, Karagümruk.

Bu iş aynı zamanda unutulmaz anlar yaşadığım ülkem Fas'ı, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda temsil etmeme izin verdi.

Son olarak, tüm bu zaman boyunca bana destek olan ve beni destekleyen herkese, anneme babama, eşime, çocuklarıma, menajerime, yakın arkadaşlarıma ve beni takip edenlere teşekkür etmek istiyorum.

Bir şeyin sonu her zaman bir başkasının başlangıcıdır derler...

Bu yüzden, her zaman çalışma ve tutkuyla, yakında görüşürüz diyorum."