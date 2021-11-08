Canel: Hakimiyet bizdeydi

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini söyledi. Oyuna istekli başladıklarını söyleyen Canel, "Oyunun hakimiyeti ve topun hakimiyeti bizdeydi. İkinci yarıda golü de bulduk ama golden sonra biraz düşüş başladı. Her hafta üzerine koyarak giden bir ekibiz" diye konuştu.
KaragümrükTeknik Sorumlusu Atılay Canel, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini söyledi. Oyuna istekli başladıklarını söyleyen Canel, "Oyunun hakimiyeti ve topun hakimiyeti bizdeydi. İkinci yarıda golü de bulduk ama golden sonra biraz düşüş başladı. Her hafta üzerine koyarak giden bir ekibiz" diye konuştu.