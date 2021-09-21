Karagümrük-Antalyaspor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor maçında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak moral depolayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.
Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İki maçtır kaybeden Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli
FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.