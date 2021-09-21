Haberler Fatih Karagümrük Karagümrük-Antalyaspor maçı CANLI

Karagümrük-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. 10 puanla ligin 5. sırasında yer alan Fatih Karagümrük seyircisi önünde Antalyaspor'u mağlup edip çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 öne geçen Antalyaspor Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. Akdeniz ekibi bu karşılaşmanın yaralarını Karagümrük maçında sarmak istiyor. Fatih Karagümrük Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 16:54
Karagümrük-Antalyaspor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor maçında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak moral depolayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İki maçtır kaybeden Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.


KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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