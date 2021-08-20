Borini’nin kontratı uzatıldı

Karagümrük İtalyan futbolcusu Borini'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon takıma katılan 30 yaşındaki forvetin kontratının 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 20 karşılaşmada 9 gol attı.
Karagümrük İtalyan futbolcusu Borini'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon takıma katılan 30 yaşındaki forvetin kontratının 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 20 karşılaşmada 9 gol attı.