Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Kerim Frei'yi renklerine bağladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti. Kariyerinde Maccabi Haifa ile İsrail Ligi tecrübesi de olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Hollanda'da FC Emmen'de görev aldı. Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk yaşayan Kerim Frei'yin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.