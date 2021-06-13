Haberler Fatih Karagümrük Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Kerim Frei'yi renklerine bağladı!

Son dakika transfer haberi: 'yi renklerine bağladı!

Son dakika transfer haberleri... takımlarından sürpriz bir transfer yaptı. temsilcisi daha önce ve formaları da giyen 'yi renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 07:29
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Kerim Frei'yi renklerine bağladı!

ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan ve sportif direktör 'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca ve formaları da giymişti. Kariyerinde Maccabi Haifa ile İsrail Ligi tecrübesi de olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Hollanda'da FC 'de görev aldı. Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk yaşayan Kerim Frei'yin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

SON DAKİKA