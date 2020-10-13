Haberler Fatih Karagümrük Karagümrük - Kasımpaşa karşılaşması Ülker Stadyumu'nda

Karagümrük - karşılaşması 'nda

, 'in 5. haftasında ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak olan mücadeleyi 'ndaki bakım çalışması nedeniyle 'nda oynatma kararı aldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 12:32
Karagümrük - Kasımpaşa karşılaşması Ülker Stadyumu'nda

'in 5. haftasında oynanacak - karşılaşması, 'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak.

(), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

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