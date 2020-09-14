Biglia bombası

Lige 3-0'lık Y.Malatya galibiyetiyle başlayan Karagümrük, transferde de hız kesmiyor. Gümrük, Arjantinli Lucas Biglia ve daha önce G.Saray ve Trabzon'da oynayan Senegalli Badou Ndiaye'yi gündemine aldı. Futbol kariyerini, 2013'ten beri İtalya'da sürdüren ve Milan'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli ön libero ile 2 yıllık el sıkışıldığı öğrenildi. Biglia, 58 kez Arjantin formasını terletirken, geçen sezon 14 maçta boy gösterdi. 29 yaşındaki Ndiaye ile de kiralık anlaşıldığı ve kulübü Stoke ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.