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, Milan’la kontratı biten Arjantin Milli Takımı’nın ön liberosu ile anlaştı

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Biglia bombası

Lige 3-0'lık Y.Malatya galibiyetiyle başlayan , transferde de hız kesmiyor. Gümrük, Arjantinli Lucas ve daha önce G.Saray ve Trabzon'da oynayan Senegalli Badou Ndiaye'yi gündemine aldı. Futbol kariyerini, 2013'ten beri İtalya'da sürdüren ve Milan'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli ön libero ile 2 yıllık el sıkışıldığı öğrenildi. Biglia, 58 kez Arjantin formasını terletirken, geçen sezon 14 maçta boy gösterdi. 29 yaşındaki Ndiaye ile de kiralık anlaşıldığı ve kulübü Stoke ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.