CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Orhan Ak: Trabzon’a 3 puan için gelmiştik

Orhan Ak: Trabzon’a 3 puan için gelmiştik

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Trabzon’a 3 puan almak için geldiklerini belirterek, "Trabzonspor gibi bir takım karşısında hata yaptığınızda bunun cezasını mutlaka kesiyor. Planlarımız netti ancak hatalar sonucu mağlup olduk" dedi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 23:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orhan Ak: Trabzon’a 3 puan için gelmiştik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Ak, "Oyuncumuz Luccas'a geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuz, ona ihtiyacımız var. Planlarımız çok netti, 3 puan almak istiyorduk. Ancak Trabzonspor gibi birtakım hatalarınızı cezalandırıyor. İkinci yarı oyundan vazgeçmeden devam ettik ama oyun disiplininden kopmamız 2-0'lık sonuca neden oldu. Kısa süredir takımla birlikteyiz, üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Bu takımda o kalite ve kapasite var" diye konuştu.

Sakatlanan Luccas Claro'nun durumuna da değinen Ak, "Luccas Claro ile birlikte İstanbul'a döneceğiz. Orada yapılacak kontrollerin ardından durumunu daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!
Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti!
DİĞER
Arda Güler'in anlamlı davranışı İspanya'da takdir topladı! Yaptığı hareket yine manşetlere taşındı...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Onana kalesinde devleşti!
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması! Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması! 22:38
Fırtına'dan 131 hafta sonra 4'te 4! Fırtına'dan 131 hafta sonra 4'te 4! 22:37
Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti! Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti! 21:58
Felipe Augusto: Hocamızın bana verdiği güç... Felipe Augusto: Hocamızın bana verdiği güç... 22:25
Oulai: Hocamızın söylediklerini yapmaya... Oulai: Hocamızın söylediklerini yapmaya... 22:26
Onana: G.Saray maçı final gibi olacak Onana: G.Saray maçı final gibi olacak 22:31
Daha Eski
Beşiktaş evinde galip! Beşiktaş evinde galip! 20:20
Halit Özmuş gümüş madalya kazandı! Halit Özmuş gümüş madalya kazandı! 20:27
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! 20:32
Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! 20:46
Hakan'ın golü Inter'e yetmedi Hakan'ın golü Inter'e yetmedi 21:09
Onana kalesinde devleşti! Onana kalesinde devleşti! 21:17