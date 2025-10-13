CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Belözoğlu bekleniyor

Belözoğlu bekleniyor

Selçuk Şahin’le yollarını ayıran Eyüpspor, Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu’na teklif yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, düşünmek için süre istedi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Belözoğlu bekleniyor

Milli ara öncesinde Kocaelispor'a yenilen Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin'le yollarını ayırmıştı. Geçen süre içinde bazı isimlerle görüşmelerine devam eden eflatun-sarılılar, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Akdeniz ekibine veda eden Emre Belözoğlu'yla dün bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul ekibine teklifinden dolayı teşekkür eden Emre Belözoğlu, düşünmek için süre istedi.

ÇAĞDAŞ ATAN DA LİSTEDE

Belözoğlu'nun yarına kadar eflatun-sarılılara yanıt vermesi bekleniyor. Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adam değerlendirdik" ifadesini kullanmıştı. RAMS Başakşehir'den ayrılan Çağdaş Atan'ın da Eyüpspor'un teknik adam listesinde olduğu ileri sürüldü. Yönetim, teknik adam konusunu bu hafta içinde çözmeyi planlıyor.

F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54