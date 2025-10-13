Belözoğlu bekleniyor

Milli ara öncesinde Kocaelispor'a yenilen Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin'le yollarını ayırmıştı. Geçen süre içinde bazı isimlerle görüşmelerine devam eden eflatun-sarılılar, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Akdeniz ekibine veda eden Emre Belözoğlu'yla dün bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul ekibine teklifinden dolayı teşekkür eden Emre Belözoğlu, düşünmek için süre istedi.

ÇAĞDAŞ ATAN DA LİSTEDE

Belözoğlu'nun yarına kadar eflatun-sarılılara yanıt vermesi bekleniyor. Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adam değerlendirdik" ifadesini kullanmıştı. RAMS Başakşehir'den ayrılan Çağdaş Atan'ın da Eyüpspor'un teknik adam listesinde olduğu ileri sürüldü. Yönetim, teknik adam konusunu bu hafta içinde çözmeyi planlıyor.