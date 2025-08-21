CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor TRANSFER HABERLERİ: Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi

TRANSFER HABERLERİ: Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın kanat transferinde favorisi haline gelen Jadon Sancho için Serie A kulübü Roma, transferde tekrar devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Roma, Sancho için tekrar devreye girdi! İşte sebebi

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Beşiktaş'ın da kanat gündeminde olan Jadon Sancho için oyuncuyla görüşme sağlamış, İngiliz yıldızın maaş beklentisi sebebiyle transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

ROMA TEKRAR DEVREDE

Bunun üzerine kanat transferi için Aston Villa'ya yönelen başkent ekibi, geçtiğimiz günlerde Leon Bailey'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Jamaikalı oyuncunun çıktığı ilk antrenmanda sakatlanması, ve sahalardan bir ay uzak kalacak olması, Serie A kulübünü yeni arayışlara sürüklüyor.

Fotomaç'ın Tutto Mercato'dan derlediği habere göre, Beşiktaş'ın bitirmeye çok yaklaştığı Jadon Sancho için oyuncuyla tekrar görüşecek olan Roma, Sancho'nun istediği yıllık 8 milyon Euro maaşı karşılama konusunda bir toplantı yapacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Reklam - Türk Telekom
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna tek cümlelik cevap! Maçın ardından transfer sorusu...
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan stat açıklaması Eyüpspor'dan stat açıklaması 14:00
ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! 13:27
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 12:58
Edson Alvarez kimdir? Edson Alvarez kimdir? 12:40
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 12:27
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı 12:00
Daha Eski
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! 11:56
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03