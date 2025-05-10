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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:51
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İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 35. haftasında İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Dorukhan, Vezo, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Stapanenko, Emre Mor, Tayfur, Halil, Ampem, Umut Bozok

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

İKAS EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor.

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