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Haberler Eyüpspor Kazanan Eyüp

Kazanan Eyüp

Eyüpspor, Bodrum FK’yı Tayfur Bingöl’ün 13’te attığı golle mağlup etti

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Kazanan Eyüp

Süper Lig'in 21'inci haftasında Bodrum FK'ya konuk olan Eyüpspor, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı. Maça deplasmanda olmasına rağmen oldukça istekli başlayan konuk takım, dakikalar 13'ü gösterdiğinde golü buldu. Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl, şık bir vuruşla Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

PUANI 36 YAPTI

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya her iki teknik adam da değişikliklerle başladı. Volkan Demirel Gökdeniz'i oyuna alarak hücumunu genişletti. Arda Turan ise Caner Erkin'i sahaya sürdü. Oyun üstünlüğünü Bodrum eline geçirse de kapanan Eyüp'ü açamadı. Deplasmanda galibiyete uzanan Eyüp, puanını 36'ya çıkarıp Avrupa iddiasını sürdürdü.

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