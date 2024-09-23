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Haberler Eyüpspor

Arda Turan'dan derbi sorusuna sert tepki!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonrası Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili sorulan soruya sert tepki gösterdi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 12:17
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Arda Turan'dan derbi sorusuna sert tepki!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından kendisine sorulan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soruya sinirlendi.

"SONRA 'ARDA SİNİRLENİYOR' OLUYOR"

Turan, basın çalışanının derbiyle ilgili sorusuna "Bana soruyorsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisini. Derbi ne olacak? Ne olacak? Bırak sorma. Baksana Eyüspor-Beşiktaş maçı var. Deseydin ki 'Arda ne yapacaksın?' Ki ben ne söyledim? 9 kere 'Derbi ne olacak?' Sonra sinirlenince 'Arda sinirleniyor'" yanıtını verdi.

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