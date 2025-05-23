EuroLeague'de final aşkına

THY Euroleague'de finalfour heyecanı başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko da bugün final için parkeye çıkacak. Rakip ise; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Kazanan takım finale adını yazdıracak. Diğer mücadelede ise Monaco ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Bu maç da saat 21.00'de. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Umarım Berlin'den daha farklı olur. Çok basit düşünmemiz lazım. 40 dakikalık bir maç oynayacağız. Geçen yıl Berlin'de çok iyi değildik. O maçı tekrar izledim. Panathinaikos özellikle kırılma anlarında bizden daha iyiydi. Yine de geçen sezon için çok fazla üzerine kafa yormamak lazım. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak" ifadelerini kullandı.

ÜNVANI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, "Geçtiğimiz yılki şampiyonluk ünvanını korumak için buradayız. Benim takımım kazanmaya hazır ve bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazanacağımıza eminim. Şu an Panathinaikos- Olympiakos finali düşünmüyorum, önce Fenerbahçe'yi yenmeliyiz" açıklamasını yaptı.