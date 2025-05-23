CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague EuroLeague'de final aşkına

EuroLeague'de final aşkına

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague final-four’unda bugün Panathinaikos’la karşılaşacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak. Kazanan takım finale adını yazdıracak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EuroLeague'de final aşkına

THY Euroleague'de finalfour heyecanı başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko da bugün final için parkeye çıkacak. Rakip ise; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Kazanan takım finale adını yazdıracak. Diğer mücadelede ise Monaco ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Bu maç da saat 21.00'de. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Umarım Berlin'den daha farklı olur. Çok basit düşünmemiz lazım. 40 dakikalık bir maç oynayacağız. Geçen yıl Berlin'de çok iyi değildik. O maçı tekrar izledim. Panathinaikos özellikle kırılma anlarında bizden daha iyiydi. Yine de geçen sezon için çok fazla üzerine kafa yormamak lazım. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak" ifadelerini kullandı.

ÜNVANI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, "Geçtiğimiz yılki şampiyonluk ünvanını korumak için buradayız. Benim takımım kazanmaya hazır ve bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazanacağımıza eminim. Şu an Panathinaikos- Olympiakos finali düşünmüyorum, önce Fenerbahçe'yi yenmeliyiz" açıklamasını yaptı.

F.Bahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu
G.Saray'da Osimhen hakkında flaş gerçekler!
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
G.Saray'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xhaka’ya görüntülü mesaj Xhaka’ya görüntülü mesaj 00:11
Aslan'da Silva heyecanı Aslan'da Silva heyecanı 00:10
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... 23:22
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 23:22
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 23:22
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 23:22
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu 23:22
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 23:22
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 23:22
F.Bahçe'ye süper kanat transferi! F.Bahçe'ye süper kanat transferi! 23:22
Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir 23:22
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler 23:22