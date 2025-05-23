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Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü...

Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü...

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 82-76 yenilen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler." dedi. İşte tecrübeli çalıştırıcının maç sonu sözlerinin tamamı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 21:18
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Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü...

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 82-76 yenilen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, hücumda istedikleri gibi mücadele edemediklerini anlatarak, "Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Doğru pasları bulamadık. Defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler." diye konuştu.

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