CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 15:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.

F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden!
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok
DİĞER
Maça çıkmadan önce uzman onayı alın! Halı sahada kalp krizi neden sık görülüyor?
Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Mauro Icardi İstanbul yolunda!
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? 14:15
Girona-Real Betis maçı ne zaman? Girona-Real Betis maçı ne zaman? 13:52
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 13:50
Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? 13:17
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! 13:03
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok 12:40
Daha Eski
Serie A'da maçlar ertelendi mi? Serie A'da maçlar ertelendi mi? 12:36
Engin Fırat, Lorant’ı anlattı Engin Fırat, Lorant’ı anlattı 12:34
Mauro Icardi İstanbul yolunda! Mauro Icardi İstanbul yolunda! 12:31
Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta 12:19
G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:17
Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! 11:59