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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:14
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 33 maçın 19'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 5. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 mücadeleyi kazanan lacivert-beyazlılar, Zalgiris'i mağlup etmesi halinde normal sezonu ilk 6'da tamamlayacak ve doğrudan play-off bileti alacak.

Anadolu Efes'in Litvanya ekibine yenilmesi durumunda ise diğer müsabakaların sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

Organizasyonda hiçbir iddiası bulunmayan Zalgiris ise 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet sonucunda 13. basamakta yer aldı.

AVRUPA'DA 870. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarında 870. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 869 karşılaşmada 491 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 622. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 621 maçın 334'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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