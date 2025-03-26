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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 92-76 Baskonia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes 92-76 Baskonia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında sahasında Baskonia'yı konuk etti. Anadolu Efes bu mücadeleden 92-76'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 20:27 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 22:29
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Anadolu Efes 92-76 Baskonia (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti.

Anadolu Efesli Beaubois'in üç sayılık basketiyle başlayan mücadelede Baskonia, Sedekerskis peş peşe basketleriyle lacivert-beyazlıların hızla öne geçmesini engelledi. İlk çeyreğin 5. dakikası Anadolu Efes'in 14-10 üstünlüğüyle geçilse de İspanya temsilcisi kısa sürede skoru dengeledi. Baskonia'nın hücumda kaybettiği topları iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, Oturu'nun üst üste basketlerinin ardından ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.

Müsabakanın üçüncü bölümüne iyi başlayan taraf İspanyol ekibi oldu. Anadolu Efes'e uzun süre sayı bulma şansı vermeyen Baskonia, 8-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Bryant ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla suskunluğunu bozan lacivert-beyazlı ekip, 7-0'lık seriyle skoru tekrar lehine çevirdi. Beaubois ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-59 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte farkı daha da arttırmaya başlayan Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu basketlerle periyodun ilk dakikalarında skoru 71-59 yaptı. İyi oyununu son bölümde de sürdüren lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayılık basketiyle son dakikaya girilirken farkı 16 sayıya yükseltti (90-74). Anadolu Efes karşılaşmayı 92-76 kazandı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 28-26 Baskonia

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 49-44 Baskonia

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 67-59 Baskonia

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 92-76 Baskonia

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