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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY EuroLeague'de Virtus Bologna'yı ağırlıyor

Anadolu Efes THY EuroLeague'de Virtus Bologna'yı ağırlıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:05
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Virtus Bologna'yı ağırlıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 16. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 9. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.

Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.

AVRUPA'DA 864. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 864. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 863 karşılaşmada 485 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 616. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 615 maçın 328'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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