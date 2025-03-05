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Haberler THY EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde yeni Finansal Fair Play kararları

THY Avrupa Ligi'nde yeni Finansal Fair Play kararları

THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu için yeni Finansal Fair Play kararları açıklandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 20:54
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THY Avrupa Ligi'nde yeni Finansal Fair Play kararları

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun iki günlük toplantısında alınan kararlarla paydaşların hedefleri uyumlu hale getirilirken, finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, rekabet dengesini korumak ve kulüpler arasında şeffaflığı artırmak amaçlanıyor.

Yeni Finansal Fair Play düzenlemeleri planlandığı gibi yürürlüğe girerken, lig tarafından doğrulanan en önemli finansal veri, A lisansına sahip Avrupa Ligi kulüplerinin ortalama gelirinin 19,5 milyon avro olduğu belirtildi..

A lisanslı kulüpler için maaş tabanı 5,8 milyon avro, temel ücretlendirme seviyesi ise 8 milyon avro olarak belirlendi.

Wildcard ile katılan takımlar için maaş tabanının 4,7 milyon avro olduğunu belirten Avrupa Ligi, Avrupa Kupası'ndan gelen takımlar için maaş tabanını 4 milyon avro olarak açıkladı.

Üst limit belirlenirken U23 oyuncuları, uzun süreli sözleşmeli oyuncular ve orta vadeli sözleşme istisnaları hesaplamaya dahil edilmezken, bu düzenleme yüksek harcama yapan kulüplerin de yeni finansal kurallara uyum sağlaması hedefleniyor.

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