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Haberler THY EuroLeague Monaco Alman basketbolcu Daniel Theis'ı transfer etti

Monaco Alman basketbolcu Daniel Theis'ı transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa temsilcisi Monaco, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans forması giyen Alman pota altı oyuncusu Daniel Theis'ı kadrosuna kattı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:03
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Monaco Alman basketbolcu Daniel Theis'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Theis ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ülkesinde Braunschweig, Ratiopharm Ulm ve Brose Bamberg'de oynayan 2,03 metre boyundaki Theis, 2017'den itibaren NBA'de görev yaptı.

Tecrübeli pivot, NBA'de Pelicans'ın yanı sıra Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers'ta forma giydi.

NBA'deki normal sezon kariyerinde 411 maça çıkan Theis, 7,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Theis, Almanya Milli Takımı'nda ise EuroBasket 2022'de bronz ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

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