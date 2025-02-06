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Haberler THY EuroLeague Panathinaikos Aktor 104-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Panathinaikos Aktor 104-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan 26. haftasında Anadolu Efes konuk olduğu Panathinaikos Aktor'a 104-89 mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 00:42
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Panathinaikos Aktor 104-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Anadolu Efes, 4 sayılık farkla önde tamamladı: 17-21. İkinci periyotta ev sahibi Panathinaikos, oyuna ağırlığını koydu ve farkı kapatarak devreye 49-47 önde girdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodu 75-73 Panathinaikos üstünlüğü ile geçerken, mücadeleyi de Yunan ekibi 104-98'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos'ta 36 sayı üreten Kendrick Nunn oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos, 16'ncı galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 14'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

1. PERİYOT: PANATHINAIKOS AKTOR 17-21 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: PANATHINAIKOS AKTOR 49-47 ANADOLU EFES

3. PERİYOT: PANATHINAIKOS AKTOR 75-73 ANADOLU EFES

4. PERİYOT: PANATHINAIKOS AKTOR 104-89 ANADOLU EFES

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