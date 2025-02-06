Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 16 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 8 maçtan da mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise 13 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 8-4 REAL MADRID

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.