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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Temsilcimiz İspanyol ekibi karşısında kazanarak 17. galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe Beko - Real Madrid mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 20:25 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 20:39
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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 16 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 8 maçtan da mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise 13 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 8-4 REAL MADRID

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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