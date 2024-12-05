Real Madrid 70-82 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.

PERİYOT SONUÇLARI:

🏀REAL MADRID 20-12 FENERBAHÇE BEKO

🏀REAL MADRID 31-37 FENERBAHÇE BEKO

🏀REAL MADRID 47-60 FENERBAHÇE BEKO